Leonardo, attraverso un contratto pluriennale con la Direzione Nazionale degli Armamenti, garantisce il supporto logistico dei velivoli C-27J Spartan dell'Aeronautica Militare. Questo accordo, valido dal 2026 al 2028, assicura la capacità operativa della flotta nel tempo, andando oltre la semplice manutenzione. Si tratta di un intervento strategico per mantenere elevati standard di efficienza e affidabilità, fondamentali per le esigenze della difesa nazionale.

Non si tratta solo di manutenzione, ma di capacità operativa garantita nel tempo. Il contratto pluriennale firmato tra Leonardo e la Direzione Nazionale degli Armamenti per il supporto logistico dei velivoli C-27J Spartan dell'Aeronautica Militare, valido per il periodo 2026-2028, assicura elevati livelli di efficienza a una flotta strategica per il Paese. Un accordo che comprende non solo i velivoli, ma anche il sistema di simulazione dell'International Training Center di Pisa, e che adotta un modello performance based, orientato ai risultati operativi più che alla sola manutenzione tecnica. Dietro questa notizia, apparentemente specialistica, c'è la storia di un velivolo che negli anni ha dimostrato di essere uno degli strumenti più flessibili e affidabili a disposizione dell'Aeronautica Militare, ma anche della protezione civile e delle missioni umanitarie, in Italia come per molti dei suoi 18 operatori a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da aereo a sistema, il jolly di Leonardo

