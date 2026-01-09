Dal 10 al 24 gennaio 2026, la Casina di Raffaello a Roma propone attività dedicate ai bambini dai 2 agli 11 anni. Ogni sabato, vengono organizzate iniziative che valorizzano l’arte, la natura e il gioco, offrendo un’opportunità di scoperta e divertimento in un contesto culturale e educativo. Un’occasione per avvicinare i più piccoli a esperienze creative e formative in un ambiente accogliente.

Dal 10 al 24 gennaio, ogni sabato, la Casina di Raffaello offre una serie di attività pensate per bambine e bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni, all’insegna dell’arte e della natura, del gioco e del divertimento. Il programma prevede laboratori didattici dedicati all’esplorazione delle forme e dei materiali naturali, con esperienze ispirate a noti artisti e autori come Bruno Munari e Andy Warhol. Inoltre, sono previste letture animate in italiano di classici della letteratura per l’infanzia, con opere di autori come Iela Mari e Leo Lionni. Le letture hanno una durata di circa 30 minuti, mentre i laboratori si svolgono per una durata di circa 50 minuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: a Casina di Raffaello di Roma attivita’ per bambini dal 10 al 24 gennaio 2026

