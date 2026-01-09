Cucina e bar Open day per gli studenti

IAL Lombardia apre le sue porte a studenti interessati a corsi di cucina e bar. Domani, dalle 9 alle 12, si svolge un open day dedicato alla presentazione delle attività e delle opportunità formative. Sabato 17 gennaio, si terrà un open lab nello stesso orario, offrendo un’esperienza pratica. Un’occasione per conoscere l’offerta formativa e approfondire le tematiche del settore.

IAL Lombardia organizza domani un open day, dalle 9 alle 12, e sabato 17 gennaio un open lab, sempre dalle 9 alle 12. La Scuola professionale di via Renato Cuttica presenta agli studenti che terminano la terza media l'offerta formativa: cucina, sala bar, pasticceriapanificazione e un percorso analogo personalizzato per studentesse e studenti con disabilità. Il corso di cucina ha una durata quadriennale. L'obiettivo è formare di figure professionali in grado di realizzare ogni tipologia di preparazione culinaria, fornendo le competenze relative al processo produttivo della ristorazione e alle normative vigenti.

