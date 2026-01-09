Csaba Dalla Zorza Marito | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Csaba Dalla Zorza, nota per il suo stile raffinato e la passione per la cucina, ha una vita privata riservata. Sposata con il chirurgo Lorenzo Rosso, mantiene un equilibrio tra carriera e famiglia. La loro storia unisce eleganza e discrezione, riflettendo un rapporto basato su rispetto e affetti profondi. In questa breve panoramica, scopriamo il percorso personale e professionale di una donna che ha saputo coniugare successo e sincerità.

Scopri la storia d'amore tra Csaba dalla Zorza e il chirurgo Lorenzo Rosso: un viaggio tra eleganza, trapianti e romanticismo discreto. Nel mondo scintillante della TV, dove a dominare sono volti noti e luci accese, spicca una figura che incarna grazia e savoir-faire: Csaba dalla Zorza. Con il suo stile impeccabile, la voce pacata e il gusto infallibile per l'eleganza, Csaba ha conquistato il pubblico italiano diventando una vera e propria icona del bon ton. Da food writer a conduttrice televisiva, la sua presenza a Cortesie per gli ospiti dal 2018 l'ha consacrata come volto raffinato e rassicurante della TV.

