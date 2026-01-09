Crollo parziale dell’ex cinema comunale a Grottaminarda

Questa mattina, l’ex cinema comunale di Grottaminarda, situato in via Condotto, largo Fontana, ha subito un crollo parziale. L’incidente ha interessato una parte strutturale dell’edificio, che si trova in una zona centrale del paese. Al momento, non si registrano feriti o altre conseguenze. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le misure necessarie per la sicurezza e la tutela dell’area.

Grottaminarda – Un crollo parziale ha interessato questa mattina l'ex cinema comunale di Grottaminarda, situato in via Condotto, largo Fontana. L'edificio, ormai in stato di degrado da anni e oggetto di contenzioso tra il Comune e privati, ha ceduto in più punti.Immediato intervento dei.

