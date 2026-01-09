Crollo in Germania Castellammare del Golfo in preghiera per la famiglia Liparoto Schifani | Grandissima tristezza

Castellammare del Golfo piange la perdita di Francesco Liparoto, sua moglie Nancy Giarraca e il loro bambino Bryan, deceduti nel crollo della loro casa ad Albstadt, in Germania. La comunità si unisce in preghiera e cordoglio per questa tragedia che ha colpito profondamente la famiglia e il paese. La notizia ha suscitato grande tristezza, anche tra le autorità, che esprimono vicinanza e solidarietà.

Castellammare del Golfo si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Francesco Liparoto, della moglie Nancy Giarraca e del piccolo Bryan, morti ieri nel crollo della loro abitazione ad Albstadt, nel land del Baden-Württemberg, in Germania. La tragedia sarebbe stata causata da un’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas. Sono numerose le persone che stanno partecipando alla veglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo in Germania, Castellammare del Golfo in preghiera per la famiglia Liparoto. Schifani: “Grandissima tristezza” Leggi anche: Tragedia in Germania, esplode palazzina e muore famiglia di Castellammare Leggi anche: Dramma ad Albstadt: esplosione in casa uccide la famiglia Liparoto del trapanese, padre, madre e bimbo di 6 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tragedia in Germania: famiglia originaria di Castellammare del Golfo muore nel crollo della casa; Esplosione in Germania, famiglia siciliana muore nel crollo della casa ad Albstadt; Germania, crolla una casa, morti tre italiani; Germania, casa crolla dopo esplosione per fuga di gas: morta coppia siciliana col figlio. Crollo in Germania, Castellammare del Golfo in preghiera per la famiglia Liparoto. Schifani: “Grandissima tristezza” - Veglia nella parrocchia di San Paolo della Croce per Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il piccolo Bryan, morti nel crollo della loro abitazione ad Albstadt, nel Baden- gazzettadelsud.it

Crolla una casa in Germania: muore una famiglia siciliana, shock a Castellammare del Golfo - Ad Albstadt una probabile fuga di gas provoca il crollo di un’abitazione: morti padre, madre e il figlio di sei anni ... tg.la7.it

Esplosione in Germania, famiglia siciliana muore nel crollo della casa ad Albstadt - La palazzina dove viveva la famiglia è andata completamente distrutta. msn.com

"Mamma, papà e il figlio di 6 anni". Intera famiglia italiana morta nel crollo della casa in Germania >> https://buff.ly/ouZh2QO - facebook.com facebook

Germania, crolla una palazzina e muore una famiglia italiana: tra le ipotesi dell’incidente c’è la fuga di gas x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.