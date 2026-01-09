Crolla una casa in Germania tre morti | sono una coppia siciliana e il figlio di 6 anni Colpa di una fuga di gas

Una casa è crollata ad Albstadt, in Germania, nel corso della notte di giovedì 9 gennaio 2025, a causa di un’esplosione presumibilmente provocata da una fuga di gas. L’incidente ha causato la morte di tre persone, tra cui una coppia siciliana e il loro bambino di sei anni. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità dell’accaduto.

Crolla una casa in Germania, tre morti: le vittime sono una coppia di genitori siciliani e il figlio - Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan, originari di Castellammare del Golfo ... msn.com

Tragedia in Germania, crolla una casa ad Albstadt: vittima una coppia siciliana. Morto anche il figlio di sei anni - Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove il crollo di un’abitazione ha causato la morte di un nucleo familiare siciliano, in seguito a un’esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas. affaritaliani.it

