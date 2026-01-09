Crolla una casa in Germania tre morti | sono una coppia siciliana e il figlio di 6 anni Colpa di una fuga di gas

Una casa è crollata ad Albstadt, in Germania, nel corso della notte di giovedì 9 gennaio 2025, a causa di un’esplosione presumibilmente provocata da una fuga di gas. L’incidente ha causato la morte di tre persone, tra cui una coppia siciliana e il loro bambino di sei anni. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità dell’accaduto.

Una drammatica esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di un?abitazione ad Albstadt, in Germania, nelle prime ore di giovedì 9 gennaio 2025. Nel. 🔗 Leggi su Leggo.it

Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan, originari di Castellammare del Golfo

