Crolla una casa in Germania tre morti | le vittime sono una coppia di siciliani e il figlio piccolo

Un incidente a Albstadt, in Germania, ha causato la morte di una famiglia siciliana composta da due genitori e un bambino. La causa probabile del crollo è una fuga di gas, che ha provocato l'esplosione e il conseguente crollo dell'edificio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.

Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove il crollo di una abitazione ha causato la morte di un nucleo familiare siciliano, a seguito di una esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan. A darne notizia il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che «a nome personale, dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

