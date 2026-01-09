Crolla una casa in Germania tre morti | le vittime sono una coppia di siciliani e il figlio piccolo

Un incidente a Albstadt, in Germania, ha causato la morte di una famiglia siciliana composta da due genitori e un bambino. La causa probabile del crollo è una fuga di gas, che ha provocato l'esplosione e il conseguente crollo dell'edificio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.

Crolla una casa in Germania, tre morti: sono una coppia siciliana e il figlio di 6 anni. «Colpa di una fuga di gas» - Una drammatica esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di un’abitazione ad Albstadt, in Germania, nelle prime ore di giovedì 9 gennaio 2025. leggo.it

Crolla un'abitazione in Germania, muoiono una coppia e il figlio di 6 anni siciliani - Padre, madre e figlio di 6 anni originari di Castellammare del Golfo (Trapani), sono morti giovedì nel crollo della propria casa, forse per l'esplosione dovuta a una fuga di gas ad Albstadt, nel land ... ansa.it

Crolla una casa in Germania: muore una famiglia siciliana, shock a Castellammare del Golfo x.com

