Crisi il salvagente di Confindustria | Il distretto continua ad assumere

In un contesto di crisi economica, Confindustria sottolinea come il distretto industriale continui a mantenere attivi i livelli occupazionali, offrendo sostegno a settanta lavoratori attraverso azioni mirate. Nonostante le difficoltà, si cerca di garantire stabilità e continuità, anche in situazioni complesse come i licenziamenti collettivi comunicati via videoconferenza. Un esempio di impegno per preservare il tessuto produttivo e sociale locale.

Un ponte per allontanare dal baratro i passi di settanta persone. Licenziate in un colpo solo e in videoconferenza. Vertenza Amom, Regione in campo, la protesta dei sindacati che annunciano battaglia e il "muro" tirato su da Oerlikon, la multinazionale svizzera che ha deciso di chiudere la fabbrica di Badia al Pino con tutto quello che c’è dentro: le vite di settanta lavoratori con famiglie, mutui, e zero prospettive. In questa fase, una ventina di dipendenti lavorano a giornata per smaltire gli ordini in magazzino. Ma tutto, nello stabilimento alle porte della città è a tempo. Il ponte prova a gettarlo Giordana Giordini, al timone di Confindustria Toscana Sud, aprendo un canale di collegamento per i lavoratori con il mondo produttivo aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

