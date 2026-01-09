Crisi globale e carenza di personale | il 2026 dell’artigianato friulano parte in salita

Il 2026 si apre con sfide significative per l’artigianato del Friuli Venezia Giulia. La crisi globale e la carenza di personale influenzano negativamente il settore, limitando investimenti e innovazione. Tensioni geopolitiche e una fiducia ancora fragile contribuiscono a un contesto complesso, richiedendo attenzione e strategie mirate per affrontare le difficoltà e sostenere la ripresa delle piccole e medie imprese artigiane.

Il 2026 parte con più ombre che luci per l'artigianato del Friuli Venezia Giulia. A pesare sull'andamento delle piccole e medie imprese sono soprattutto le tensioni geopolitiche internazionali, che continuano a frenare investimenti e nuovi progetti, e una fiducia ancora fragile da parte delle.

