Crisi climatica eventi estremi catastrofi | il futuro ha bisogno di noi

Il 2025 si è confermato un anno segnato da sfide ambientali e eventi estremi, evidenziando l’urgenza di azioni concrete. In un contesto di crisi climatica, è fondamentale affrontare la situazione con approcci razionali e condivisi, evitando allarmismi e negazionismi. Solo attraverso un impegno responsabile e informato possiamo contribuire a un futuro più sostenibile, in cui ogni scelta conta.

Il 2025 è stato un anno complesso per il Pianeta, tra eventi estremi e occasioni sprecate. Eppure non tutto è perduto, e il catastrofismo è velenoso tanto quanto il negazionismo. Svoltare è complicato ma possibile: da chi possiamo imparare?. Leggi anche: Crisi climatica, la Toscana tra le regioni più colpite nel 2025. 41 gli eventi meteo estremi Leggi anche: La crisi della montagna, tra frane ed eventi estremi: il VI report Carovana dei Ghiacciai di Legambiente Crisi climatica, in Italia record di eventi estremi; Peggiora la crisi climatica, eventi estremi aumentati del 5,9 nel 2025: Toscana terza con 41 episodi in un anno; Crisi climatica, il 2025 è stato il secondo anno con più eventi estremi nell'ultimo decennio; In Italia quest'anno 376 eventi meteo estremi, sono aumentati del 526% dal 2015. Italia, nel 2025 aumentano gli eventi meteo estremi: l'allarme di Legambiente - Dati alla mano, l'anno che sta terminando per Legambiente è il secondo anno peggiore degli ultimi 11 in ...

Record di eventi estremi: in aumento nei prossimi anni - Per Legambiente le calamità legate alla crisi climatica sono state 376, +5,9% dal 2024. avvenire.it

Enea, entro il 2100 crisi climatica per le Alpi: si alzano temperatura e frequenza di eventi estremi - L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente ha realizzato simulazioni sia per il passato (1980- altoadige.it

Il ritiro degli Stati Uniti dalla Convenzione ONU sul Clima è un atto di guerra contro il futuro. Trump non si limita a negare la crisi climatica: la abbraccia, la alimenta, la trasforma in dottrina. È il volto feroce dell’economia fossile che, per difendere i profitti di poch - facebook.com facebook

Nel nord del Kenya, a Marsabit, la crisi climatica ha messo in ginocchio intere comunità. La siccità del 2023, la peggiore degli ultimi 30 anni, ha ucciso quasi tutto il bestiame, lasciando migliaia di famiglie senza mezzi di sostentamento. Ma queste comunità ha x.com

