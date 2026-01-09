Crisi climatica eventi estremi catastrofi | il futuro ha bisogno di noi

Il 2025 si è confermato un anno segnato da sfide ambientali e eventi estremi, evidenziando l’urgenza di azioni concrete. In un contesto di crisi climatica, è fondamentale affrontare la situazione con approcci razionali e condivisi, evitando allarmismi e negazionismi. Solo attraverso un impegno responsabile e informato possiamo contribuire a un futuro più sostenibile, in cui ogni scelta conta.

Il 2025 è stato un anno complesso per il Pianeta, tra eventi estremi e occasioni sprecate. Eppure non tutto è perduto, e il catastrofismo è velenoso tanto quanto il negazionismo. Svoltare è complicato ma possibile: da chi possiamo imparare?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

