Crescono gli istituti tecnico-professionali 4+2 nel Lazio | autorizzati 43 nuovi percorsi per l’as 2026 27

Prosegue il rafforzamento del modello 4+2 negli istituti tecnico-professionali del Lazio. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio rende noto che, a seguito della valutazione delle candidature presentate dalle scuole del territorio, la Commissione tecnica regionale ha autorizzato 43 nuovi percorsi per l'anno scolastico 20262027, che coinvolgeranno 38 istituti tecnico-professionali della regione.

