Cresce la sicurezza a Cascina | potenziata la videosorveglianza nella ZTL
A Cascina, si sta concludendo l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nella Zona a Traffico Limitato del centro storico. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e la tutela degli spazi pubblici, garantendo un controllo più efficace delle aree urbane. La realizzazione si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi cittadini, contribuendo a un ambiente più sicuro e controllato per residenti e visitatori.
Cascina (PI), 9 gennaio 2026 – È in fase di ultimazione il potenziamento della videosorveglianza nella ZTL del centro storico di Cascina. La ditta incaricata sta procedendo con l’installazione delle ultime telecamere per coprire tutti i varchi di accesso e uscita dall’area, in modo da impedire ai “furbetti” di entrare dove non è permesso. Finora erano tre i varchi elettronici in ingresso, che sono stati sostituiti con apparecchiature più efficaci e dotate di sistemi di ultima generazione. A fianco delle telecamere saranno posizionati anche i pannelli a messaggio variabile per avvisare la cittadinanza sia della presenza del varco elettronico che per fornire altre informazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
