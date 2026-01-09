A Crans, emergono nuove accuse ai Moretti in relazione alla strage: poco dopo l’incidente, i video del locale sono stati rimossi dai social. Questa decisione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla sicurezza, come evidenziato da alcuni legali delle vittime. Oggi la coppia è stata ascoltata in Procura, nel quadro di un’indagine che approfondisce le responsabilità e le eventuali omissioni.

Uno dei legali delle vittime: i filmati cancellati dimostravano le carenze sulla sicurezza. Oggi l’interrogatorio per la coppia. Per il momento, i Moretti non sono stati arrestati e non hanno subito neppure il sequestro dei beni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Crans, nuove accuse ai Moretti: "Poco dopo la strage tolsero dai social i video del locale" | Facce tirate, occhi bassi: l'arrivo in Procura

Leggi anche: Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation»

Leggi anche: Crans-Montana, "Cancellati video e foto la notte della strage": nuove accuse ai gestori del locale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Crans-Montana, nuove accuse a Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage cancellarono video e foto dai profili del locale»; Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto…; Crans-Montana, l’ombra del riciclaggio negli affari dei Moretti: il patrimonio al setaccio; Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le....

Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation» - Jacques e Jessica Moretti oggi, venerdì 9 gennaio, saranno interrogati nuovamente (è la seconda volta) per la strage avvenuta nel loro ... msn.com