Crans nuove accuse ai Moretti | Poco dopo la strage tolsero dai social i video del locale | Facce tirate occhi bassi | l' arrivo in Procura
A Crans, emergono nuove accuse ai Moretti in relazione alla strage: poco dopo l’incidente, i video del locale sono stati rimossi dai social. Questa decisione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla sicurezza, come evidenziato da alcuni legali delle vittime. Oggi la coppia è stata ascoltata in Procura, nel quadro di un’indagine che approfondisce le responsabilità e le eventuali omissioni.
Uno dei legali delle vittime: i filmati cancellati dimostravano le carenze sulla sicurezza. Oggi l’interrogatorio per la coppia. Per il momento, i Moretti non sono stati arrestati e non hanno subito neppure il sequestro dei beni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Quello che è accaduto a Crans-Montana non è soltanto una tragedia da cronaca nera. È, prima di tutto, una lezione pedagogica drammatica, che interroga il nostro modo di educare le nuove generazioni alla realtà, al rischio e alla responsabilità. Dai video cir - facebook.com facebook
