Crans-Montanainterrogati i proprietari

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Constellation a Crans-Montana, sono stati interrogati presso la Procura di Sion in relazione all'incendio che ha provocato la morte di 40 persone. L'indagine mira a chiarire le circostanze dell'incidente e eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e si attende una ricostruzione dettagliata dei fatti.

9.57 Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, in Procura a Sion, interrogati sull'incendio costato la vita a 40 persone nel loro bar a CransMontana, in Svizzera. Già sentiti come testimoni nelle prime ore dopo il rogo, i coniugi sono ora indagati per omicidio,lesioni,incendio colposi. E' la loro prima apparizione in questa veste dai procuratori. Gli inquirenti intendono in particolare la situazione del loro patrimonio immobiliare.

Strage di Crans Montana, primo interrogatorio da indagati per i proprietari del locale: nel mirino la loro "situazione personale" - Parteciperanno anche i legali di varie famiglie delle vittime, che chiedono la custodia cautelare dei coniugi. today.it

Crans Montana, accuse e sospetti: "Qui giocano tutti a golf insieme". Carenze sulla sicurezza nel locale (ma i video sono spariti) - Montana, il bilancio parziale è drammatico: 40 morti e 113 feriti, alcuni di questi in condizioni molto gravi, come i ragazzi italiani Elsa ... affaritaliani.it

Tragedia in Svizzera, chi è il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana #cronaca

Indagini in Europa sui fatti di Crans-Montana: interrogati i proprietari del Constellation, monta la rabbia delle famiglie - facebook.com facebook

Tutto a norma tranne il vostro cervello perché é impossibile che quel locale fosse a norma, e anche la gestione visto che nessuno del personale da quello che hanno detto ha provato a bloccare il fuoco con mezzi idonei #CransMontana x.com

