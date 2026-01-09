Crans-Montana si muovono le procure italiane | disposte le autopsie L’avvocato dei Galeppini | Omicidio volontario

Da thesocialpost.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le procure italiane stanno procedendo con le autopsie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, dove sono stati arrestati Jacques Moretti in relazione all’incidente. L’avvocato dei Galeppini ha dichiarato che si tratta di un omicidio volontario. Le indagini proseguono per chiarire le cause e le responsabilità di quanto accaduto durante il rogo di Capodanno al locale Le Constellation.

Mentre in Svizzera l’inchiesta sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana fa i primi passi concreti con l’arresto di Jacques Moretti, le procure italiane si muovono a tutela delle famiglie delle vittime. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia su Riccardo Minghetti, 16 anni, uno dei giovani deceduti nella tragedia. L’incarico è stato affidato dai pm di Roma, titolari dell’indagine contro ignoti per omicidio colposo plurimo e incendio. Gli esiti delle autopsie delle altre vittime, affidate a diversi uffici giudiziari italiani, saranno trasmessi a Piazzale Clodio. Tra questi, anche Emanuele Galeppini, 16enne e promettente golfista, sarà sottoposto ad accertamenti medico-legali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

crans montana si muovono le procure italiane disposte le autopsie l8217avvocato dei galeppini omicidio volontario

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, si muovono le procure italiane: disposte le autopsie. L’avvocato dei Galeppini: “Omicidio volontario”

Leggi anche: Crans-Montana, ora si muovono le procure italiane: disposte le autopsie. L’avvocato dei Galeppini: “È omicidio volontario”

Leggi anche: Crans-Montana, l’accusa ai Moretti: “Hanno distrutto video e foto”. Disposte autopsie su vittime italiane

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crans-Montana, dentro la strage: video, falle e responsabilità; Crans-Montana, la procura di Parigi apre un'inchiesta; Crans-Montana, il gestore in cella: stretta sul “rischio fuga”; Strage Crans Montana, procura indaga per omicidio e lesioni: Incendio causato dalle candeline, interrogati gestori del bar.

crans montana muovono procureCrans-Montana, si muovono le procure italiane: disposte le autopsie. L’avvocato dei Galeppini: “Omicidio volontario” - Mentre in Svizzera l’inchiesta sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans- thesocialpost.it

crans montana muovono procureSi muovono le procure italiane: disposte le autopsie. L’avvocato dei Galeppini: “È omicidio volontario”Crans-Montana, ora si muovono le procure italiane: disposte le ... - Disposte le autopsie sui giovani italiani mentre l'avvocato Galeppini parla di omicidio volontario ... ilfattoquotidiano.it

crans montana muovono procureCrans Montana, arrestato Jacques Moretti. La moglie esce sola dalla Procura di Sion: “Una tragedia inimmaginabile, chiedo scusa” - Al termine di un interrogatorio durato 7 ore, la decisione della procuratrice Catherine Seppey: avrebbe riconosciuto un potenziale rischio di fuga dell'uomo ... dire.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.