Crans-Montana | si accorciano i tempi per l’autopsia su Emanuele Galeppini

Sono stati ridotti i tempi per l’autopsia di Emanuele Galeppini, il giovane genovese di quasi 17 anni deceduto durante la tragica esplosione di Capodanno a Crans-Montana. L’esame, previsto per chiarire le cause del decesso, rappresenta un passaggio fondamentale nell’indagine in corso sulla vicenda.

Si accorciano i tempi per l'autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il giovane genovese di quasi 17 anni morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La procura di Genova, su delega della procura di Roma, conferirà nei prossimi giorni l'incarico per l'esame autoptico, richiesto dalla.

La tragedia di Crans-Montana e il paradosso della vita in pericolo - Ma non c’è statistica, indagine, non c’è procura che possa rispondere veramente a quei “perché” che non osiamo porci: non solo perché è successo, ma perché si vive e perché si muore. tempi.it

Crans Montana, i video in mano alla polizia: dallo staff al giallo della fuga con la cassa - Decine di filmati stanno lentamente ricostruendo la notte di Capodanno all’interno del locale “Le Constellation” di Crans- msn.com

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

