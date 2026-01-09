Crans-Montana | Pericolo di fuga i coniugi Moretti vengono finalmente messi agli arresti
A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono stati arrestati dopo un’indagine su un presunto tentativo di fuga. Il proprietario del locale si trova in carcere, mentre la moglie è ai domiciliari. Oltre alle accuse di fuga, sono sospettati di aver distrutto prove. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini più ampie sulle attività del locale e sulla loro gestione.
Il proprietario del locale è in carcere, la moglie ai domiciliari. Dovranno rispondere anche dell’accusa di distruzione di prove. Lui in carcere, lei ai domiciliari. Il pericolo di fuga effettivamente c’era e, meglio tardi che mai, lo hanno capito anche le autorità svizzere, che ieri hanno interrogato per oltre sei ore J aques Moretti e Jessica Maric, titolari del locale Le Constellation di Crans-Montana, che la notte di Capodanno si è trasformato in un rogo mortale per 40 giovanissimi bruciati vivi, mentre altri 116 sono rimasti gravemente ustionati. 🔗 Leggi su Laverita.info
