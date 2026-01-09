Crans Montana ora si scopre proprio tutto | chi è davvero Jacques Moretti

Dopo l’incendio che ha coinvolto il bar Constellation a Crans-Montana, si è intensificata l’attenzione sulla figura di Jacques Moretti, il proprietario del locale. In questo articolo, analizziamo chi è realmente e quali sono le circostanze che lo riguardano, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

Nelle ore successive al drammatico incendio che ha colpito il bar Constellation di Crans-Montana, causando una delle tragedie più gravi degli ultimi anni in Svizzera, l'attenzione si è progressivamente concentrata sulla figura del suo titolare. Molti abitanti e osservatori si sono chiesti chi sia realmente Jacques Moretti, il proprietario di un locale diventato, suo malgrado, il simbolo di una notte di festa trasformata in lutto. Su di lui, fino a pochi giorni fa, circolavano poche informazioni, poche immagini e un numero limitato di testimonianze, come riportato anche dal portale watson.ch, secondo cui il suo inserimento nel contesto sociale di Crans-Montana non sarebbe mai stato particolarmente profondo.

