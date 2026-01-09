Crans-Montana ora si muovono le procure italiane | disposte le autopsie L’avvocato dei Galeppini | È omicidio volontario

Le procure italiane hanno avviato le indagini e disposto autopsie in relazione al rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove l’inchiesta prosegue con l’arresto di Jacques Moretti. L’avvocato dei Galeppini ha dichiarato che si tratta di omicidio volontario. Questi sviluppi segnano un passo importante nel procedimento, con le autorità italiane impegnate a tutelare le famiglie delle vittime.

Mentre in Svizzera l’inchiesta sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana fa il suo primo vero passo avanti con l’arresto di Jacques Moretti, le procure italiane si sono mosse a tutela delle famiglie delle vittime. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia su Riccardo Minghetti, 16 anni, uno dei giovani vittime della strage. L’incarico è stato affidato dai pm di Roma, titolari dell’indagine attualmente contro ignoti, per i reati di omicidio colposo plurimo e incendio. Gli esiti delle autopsie delle altre vittime, affidate a vari uffici giudiziari italiani, saranno trasmessi poi a piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, ora si muovono le procure italiane: disposte le autopsie. L’avvocato dei Galeppini: “È omicidio volontario” Leggi anche: Crans-Montana, l’accusa ai Moretti: “Hanno distrutto video e foto”. Disposte autopsie su vittime italiane Leggi anche: Riesumate le salme delle vittime di Crans-Montana, l’avvocato di Galeppini: “Si farà autopsia negata in Svizzera” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana, dentro la strage: video, falle e responsabilità; Crans-Montana, la procura di Parigi apre un'inchiesta; Crans-Montana, il gestore in cella: stretta sul “rischio fuga”; Strage Crans Montana, procura indaga per omicidio e lesioni: Incendio causato dalle candeline, interrogati gestori del bar. Crans Montana, arrestato Jacques Moretti. La moglie esce sola dalla Procura di Sion: “Una tragedia inimmaginabile, chiedo scusa” - Al termine di un interrogatorio durato 7 ore, la decisione della procuratrice Catherine Seppey: avrebbe riconosciuto un potenziale rischio di fuga dell'uomo ... dire.it

