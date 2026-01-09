Crans-Montana oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti – La diretta

Da lapresse.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, i coniugi Moretti sono stati interrogati presso la procura di Sion, in Svizzera, in qualità di sospettati. L’indagine riguarda l’incendio divampato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 giovani. Si tratta del primo interrogatorio ufficiale nell’ambito di questa vicenda, che ha suscitato grande attenzione pubblica.

 I coniugi Moretti oggi in procura di Sion, in Svizzera, per l’interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l ‘incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation, a  Crans – Montana, costata la vita a 40 giovani. In Svizzera oggi proclamato il lutto nazionale per le vittime del rogo: alle 13.45 si terrà la cerimonia commemorativa ufficiale con oltre 1.000 ospiti, svizzeri e stranieri. Crans-Montana, oggi l'interrogatorio dei titolari del bar Le Constellation e la cerimonia commemorativa delle vittime dell'incendio di Capodanno Inizio diretta: 090126 09:36 Fine diretta: 090126 23:40 10:01 090126 Coniugi Moretti sentiti per la prima volta in qualità di sospettati La Procuratrice Generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha spiegato che questa non è la prima udienza per la coppia dopo l’incidente del 1° gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crans montana oggi l8217interrogatorio dei coniugi moretti 8211 la diretta

© Lapresse.it - Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti – La diretta

Leggi anche: Crans-Montana, media: “Opacità su patrimonio immobiliare dei coniugi Moretti”

Leggi anche: Crans-Montana, l’interrogatorio dei Moretti e quel silenzio davanti alla richiesta di scuse

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

crans montana oggi l8217interrogatorioCrans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti - I coniugi Moretti oggi in procura di Sion, in Svizzera, per l'interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l'incendio scoppiato la notte di ... lapresse.it

crans montana oggi l8217interrogatorioCrans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio: la notte della strage cancellarono dai social le foto "scomode" - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

crans montana oggi l8217interrogatorioCrans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti ... tg24.sky.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.