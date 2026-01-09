Crans-Montana oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti – La diretta

Oggi, i coniugi Moretti sono stati interrogati presso la procura di Sion, in Svizzera, in qualità di sospettati. L’indagine riguarda l’incendio divampato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 giovani. Si tratta del primo interrogatorio ufficiale nell’ambito di questa vicenda, che ha suscitato grande attenzione pubblica.

I coniugi Moretti oggi in procura di Sion, in Svizzera, per l’interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l ‘incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation, a Crans – Montana, costata la vita a 40 giovani. In Svizzera oggi proclamato il lutto nazionale per le vittime del rogo: alle 13.45 si terrà la cerimonia commemorativa ufficiale con oltre 1.000 ospiti, svizzeri e stranieri. Crans-Montana, oggi l'interrogatorio dei titolari del bar Le Constellation e la cerimonia commemorativa delle vittime dell'incendio di Capodanno Inizio diretta: 090126 09:36 Fine diretta: 090126 23:40 10:01 090126 Coniugi Moretti sentiti per la prima volta in qualità di sospettati La Procuratrice Generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha spiegato che questa non è la prima udienza per la coppia dopo l’incidente del 1° gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti – La diretta Leggi anche: Crans-Montana, media: “Opacità su patrimonio immobiliare dei coniugi Moretti” Leggi anche: Crans-Montana, l’interrogatorio dei Moretti e quel silenzio davanti alla richiesta di scuse La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti - I coniugi Moretti oggi in procura di Sion, in Svizzera, per l'interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l'incendio scoppiato la notte di ... lapresse.it

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio: la notte della strage cancellarono dai social le foto "scomode" - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti ... tg24.sky.it

I sospetti sui controlli nel Comune di Crans-Montana: «Qui tutti giocano a golf insieme» x.com

Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.