Crans-Montana Meloni i ministri e le opposizioni alla messa a Roma per le vittime

A Roma, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, si è tenuta una cerimonia in memoria delle vittime di Crans-Montana. Presenti la premier Giorgia Meloni, ministri e rappresentanti delle opposizioni, in un momento di commozione condivisa. L'evento ha visto la partecipazione di figure politiche italiane, sottolineando l’importanza di ricordare e riflettere sulle tragedie avvenute.

(Adnkronos) – Giorgia Meloni in prima fila, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, per la funzione a Roma in memoria delle vittime di Crans-Montana. Al fianco della premier il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’altro vice premier Matteo Salvini, nella stessa fila del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che indossa la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Alla Santa Messa sono presenti anche i familiari di alcuni dei giovani deceduti nell'incendio di Crans Montana: Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Achille Barosi e Sofia Prosperi.

