Crans-Montana Meloni | Famiglie non saranno sole Avvocatura dello Stato è in campo – Il video

Il governo italiano, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha confermato il proprio impegno nel supportare le famiglie coinvolte nel caso di Crans-Montana. Su incarico della presidenza del consiglio, le autorità stanno collaborando con le procure di Roma e Svizzera per approfondire le indagini. La premier Meloni ha assicurato che nessuna famiglia sarà lasciata sola e che tutte riceveranno l’assistenza necessaria per ottenere giustizia.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "L'avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del consiglio si è messa in contatto per seguire le indagini con la procura elvetica e con la procura di Roma che ha aperto a sua volta un fascicolo: siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per fare si che possano avere giustizia, le famiglie hanno la mia parola non saranno lasciate sole", lo ha detto la premier Meloni alla conferenza di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

