Crans-Montana Meloni e Schlein alla messa per le vittime a Roma
Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha partecipato alla Santa Messa nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo a Roma, dedicata alle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Alla cerimonia erano presenti anche altre autorità, tra cui Elly Schlein. L’evento ha rappresentato un momento di memoria e solidarietà in ricordo delle persone colpite dal tragico incidente.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma alla Santa Messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Presenti, tra gli altri, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri quasi al completo, oltre ad alcuni leader dell’opposizione tra cui la segretaria dem Elly Schlein, il presidente del M5S Giuseppe Conte, quello di +Eu Riccardo Magi, la presidente di Azione Elena Bonetti, e i co-leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica di FdI, e il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, ha parlato con i giornalisti. “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t - facebook.com facebook
La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com
