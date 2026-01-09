Crans Montana Meloni ai familiari vittime | fate Comitato

Dopo la messa di suffragio a Crans Montana per le vittime dell’incendio, la premier Giorgia Meloni ha incontrato i familiari, presentando loro l’avvocata dello Stato Gabriella Palmeri Sandulli, incaricata di seguire la vicenda. L’evento ha coinvolto le famiglie colpite, mentre le autorità si sono impegnate a fornire supporto e chiarimenti riguardo all’accaduto.

Roma, 9 gen. (askanews) – Al termine della messa di suffragio per le vittime dell'incendio di Crans Montana, la premier Giorgia Meloni si è nuovamente avvicinata ai familiari presenti e ha presentato loro l'avvocata dello Stato Gabriella Palmeri Sandulli designata per occuparsi della vicenda. La presidente del Consiglio ha invitato i familiari a costituirsi in Comitato e a fare riferimento all'avvocata per ogni evenienza. Anche Salvini, Tajani e Mantovano hanno salutato i familiari al termine della funzione, così come il leader M5s Giuseppe Conte e la segretaria Pd Elly Schlein. A quest'ultima la mamma di Achille Barosi, stringendole la mano, ha rivolto un appello: "Non litigate più, Mi raccomando, promesso.

