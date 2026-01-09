Crans Montana Mattarella | angoscia solidarietà e giustizia

A Crans Montana, il presidente Mattarella ha espresso dolore e solidarietà per la tragedia recente, sottolineando l’importanza di ricordare le vittime, supportare i familiari e cercare giustizia. In un contesto di grande sofferenza, le sue parole riflettono l’impegno dello Stato nel garantire vicinanza e responsabilità, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Roma, 9 gen. (askanews) – “La cerimonia di oggi per l’immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel libro delle condoglianze della cerimonia che si è svolta a Martigny in omaggio alle vittime di Crans Montana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Crans-Montana, studentessa dispersa: cresce l’angoscia nel Comasco Leggi anche: Ore d’angoscia per Eleonora, giovane veterinaria tra i feriti del disastro a Crans-Montana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, la cerimonia di venerdì sarà a Martigny; Da Macron a Mattarella, i capi di Stato alla cerimonia per Crans-Montana; Il cordoglio di Mattarella per la strage di Crans-Montana; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'. A Martigny la commemorazione della strage di Crans-Montana, Mattarella: "Giustizia per quanto accaduto" - Tutte le campane delle chiese in Svizzera suonano per le vittime, un minuto di silenzio in tutto il Paese. ansa.it

Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana - MARTIGNY (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Martigny alla cerimonia in memoria delle ... iltempo.it

**Svizzera: Mattarella, 'angoscia, vicinanza a familiari vittime e giovani feriti, giustizia'** - "La cerimonia di oggi per l'immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuos ... lanuovasardegna.it

Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime

Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio di sei ore e mezza, insieme alla moglie Jessica Moretti, davanti ai magistrati della procura di Sion. Il proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.