Crans-Montana lo sfregio dei Moretti in tribunale | Volete chiedere scusa? E loro

I coniugi Jacques e Jessica Moretti sono stati convocati questa mattina alla procura di Sion, in Svizzera, per l’interrogatorio nel procedimento riguardante l’incendio nel loro locale, Le Constellation, avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, ponendo questioni sulla responsabilità e sulla gestione di un evento così grave. Qui i dettagli sulla vicenda e le eventuali richieste di scuse.

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, si sono presentati questa mattina alla procura di Sion, in Svizzera, per essere interrogati per la prima volta in qualità di sospettati per l'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar di Crans-Montana. La coppia era accompagnata dai suoi tre avvocati. Accusati di omicidio colposo, i due gestori sono arrivati poco prima delle 8 all'Ufficio centrale del pubblico ministero del Vallese, come ha riferito la Rts (Radio televisione svizzera). Presenti sul posto una cinquantina di giornalisti svizzeri, italiani e francesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro... Leggi anche: Crans-Montana, l'arrivo dei coniugi Moretti in Procura a Sion Leggi anche: Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti – La diretta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, perché i Moretti sono ancora liberi: un sospetto terrificante | .it; Crans-Montana, l'allarme sui Moretti del magistrato svizzero: Sono francesi, se fuggono... | .it; Crans-Montana, secondo voi qualcuno protegge i Moretti?; Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation | .it. Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio: la notte della strage cancellarono dai social le foto "scomode" - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, l’interrogatorio dei Moretti e quel silenzio davanti alla richiesta di scuse - Il secondo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, oggi formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo per la strage di ... thesocialpost.it

Crans Montana, i Moretti in Procura: al via l'interrogatorio. «Volete chiedere scusa?». E loro non rispondono - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, l'accusa ai Moretti: "Hanno distrutto video e foto". Disposte autopsie su vittime italiane In corso nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, il nuovo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Monta x.com

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.