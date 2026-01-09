Crans-Montana l' esperimento con le candele scintillanti | Qualsiasi materiale non ignifugo può essere pericoloso

A Crans-Montana, un incidente ha evidenziato i rischi legati all’uso di candele non ignifughe. Raffaella Sorropago, di

Incendio di Crans-Montana, come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille - Montana, dove hanno perso la vita almeno 47 persone, sia partito dalle scintille delle candele ... fanpage.it

Probabilmente l’incendio a Crans-Montana è stato causato dalle candele pirotecniche - Lo ha detto la procuratrice generale che sta guidando le indagini: secondo la polizia svizzera i feriti sono 119, di cui 11 italiani ... ilpost.it

I sospetti sui controlli nel Comune di Crans-Montana: «Qui tutti giocano a golf insieme» x.com

Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.