Crans-Montana le prime parole di Eleonora Palmieri dalla terapia intensiva | Stiamo combattendo per guarire

Eleonora Palmieri, dalla terapia intensiva del Niguarda di Milano, comunica con forza e speranza: «Stiamo combattendo per guarire, giorno dopo giorno». Un messaggio di resilienza e di riflessione, rivolto anche a coloro che non ce l’hanno fatta. Questa testimonianza evidenzia l’importanza della cura e della solidarietà in un momento difficile, sottolineando il valore della lotta quotidiana contro le malattie.

«Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno. ma un pensiero va agli angeli che non ce l’hanno fatta. Non smettete mai di onorare la vita!». Sono queste le prima parole affidate ai social, poi cancellate, da Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originari di Cattolica, tra i feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La 29enne è stata salvata dal fidanzato Filippo Bonifacio, 24 anni, che l’ha cercata tra la folla e l’ha trascinata via, rimediando alcune ustioni. Il post sui social. La 29enne accompagna al suo post una breve clip di foto e video montati insieme, in cui compaiono momenti spensierati prima dell’incendio al bar Le Constellation e poi le immagini di lei a letto, coperta di bende e con il volto ustionato. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Eleonora Palmieri, ferita a Crans-Montana: «Stiamo combattendo per guarire, giorno dopo giorno» Leggi anche: Eleonora Palmieri, il post su Instagram (poi cancellato) con i momenti spensierati e l’ospedale dopo l’inferno di Crans-Montana. “Stiamo combattendo per guarire” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi; Zona Bianca: Strage di Capodanno, cos'è successo a Crans-Montana? Video; Incendio a Crans-Montana: “Unirsi per sopportare l’insopportabile; Una parola non c’è. Crans-Montana, i gestori del locale sono liberi: il giallo dei controlli e la loro posizione - Montana con le prime parole dei gestori del Le Constellation e il giallo dei controlli. newsmondo.it

