Crans-Montana la bomba di Antonio Caprarica | Corruzione?

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione a causa delle recenti notizie sulla vicenda di Antonio Caprarica, che ha sollevato dubbi sulla possibile presenza di corruzione. Le discussioni e i dibattiti nei talk show televisivi sono ripresi dopo le festività natalizie, approfondendo un tema di attualità che coinvolge l’intera comunità. In questo contesto, è importante analizzare i fatti con obiettività e attenzione ai dettagli.

La tragedia di Crans Montana tiene banco anche nei talk tv che solo in queste ore stanno tornando a pieno regime dopo le “vacanze natalizie”. E non poteva essere altrimenti, vista la morte di 40 persone, tutte giovani e giovanissime, compresi sei italiani. A 4 di Sera, su Rete 4, Annamaria Bernardini De Pace punta il dito contro i gestori del locale Le Constellation andato a fuoco, i francesi Jacques Moretti e Jessica Moretti-Maric: «La verità è che una situazione di questo genere c'è la deresponsabilizzazione assoluta dei gestori, di quelli che devono fare i controlli, di quelli che hanno dato la licenza, perché non ci può essere una licenza per far ballare 400 persone laddove non sappiamo ancora quanti sono i metri quadri in tutto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, la bomba di Antonio Caprarica: "Corruzione?" Leggi anche: Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana: “Dal 2020 nessun controllo al Consellation. Corruzione? No, io non mi dimetto” Leggi anche: Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana: “Dal 2020 nessun controllo al Constellation. Corruzione? No, io non mi dimetto” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’inferno nella taverna: «Abbiamo sentito gli elicotteri, poi la terribile notizia»; Il mondo è sotto shock per la tragedia di Crans-Montana; Strage di Capodanno in Svizzera, ecco chi sono gli italiani feriti o dispersi identificati dall’Unità di crisi della Farnesina; Crans-Montana, la bomba di Antonio Caprarica: Corruzione?. Dentro l'inferno di Crans-Montana: le fiamme sul soffitto e i ragazzi in fuga - Al Niguarda con ustioni gravi due ragazzi di 16 anni e una 29enne. lastampa.it

Strage di Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane/ Chi erano: avevano tra i 15 e i 16 anni - Montana, identificate sei vittime italiane: chi erano i sei giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni ... ilsussidiario.net

Strage di Crans-Montana: almeno 47 morti. Le drammatiche testimonianze - Il dramma si è consumato nella rinomata località sciistica di Crans- notizie.it

Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook

Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno #crans-montana x.com

