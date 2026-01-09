Crans-Montana Jessica Moretti rompe il silenzio fuori dal tribunale

A Crans-Montana, Jessica Moretti ha scelto di parlare fuori dal tribunale, lasciando emergere riflessioni sul momento difficile che la comunità sta affrontando. Questa località, conosciuta per le sue piste da sci e il vivace turismo giovanile, si trova ora a confrontarsi con una realtà complessa, che richiede attenzione e rispetto. Un episodio che evidenzia come anche le località più amate possano essere attraversate da situazioni delicate e di rilievo pubblico.

Crans Montana, località simbolo delle vacanze invernali e delle notti affollate di giovani provenienti da tutta Europa, continua a fare i conti con una ferita ancora apertissima. A distanza di giorni dalla strage di Capodanno, il clima resta sospeso tra dolore, rabbia e attesa, mentre le famiglie delle vittime chiedono risposte e giustizia. In questo contesto, la giornata di venerdì 9 gennaio segna un nuovo passaggio cruciale nell'inchiesta sull'incendio che ha devastato il locale Le Constellation, trasformando una notte di festa in una ricordata come una delle tragedie più gravi mai avvenute nella stazione sciistica svizzera.

