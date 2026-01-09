Crans Montana Jessica Moretti in lacrime | Una tragedia inimmaginabile voglio scusarmi Penso sempre alle vittime

Jessica Moretti di Crans Montana esprime il proprio dolore e si scusa per la tragedia avvenuta, sottolineando il suo pensiero costante per le vittime e le persone coinvolte. In un momento di grande difficoltà, manifesta vicinanza e solidarietà, riconoscendo l'impossibilità di prevedere eventi così inaspettati e dolorosi nel proprio locale.

“I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi”. Lo ha detto Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation di Crans Montana, uscendo in lacrime dagli uffici della procura di Sion. Nel rogo di Capodanno nel suo locale hanno perso la vita almeno 40 persone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, Jessica Moretti in lacrime: “Una tragedia inimmaginabile, voglio scusarmi. Penso sempre alle vittime” Leggi anche: Le scuse di Jessica Moretti: “Penso sempre alle vittime. Nel nostro locale una tragedia inimmaginabile” Leggi anche: Crans Montana, Jessica Moretti: “Chiedo scusa, penso sempre alle vittime”. Il marito arrestato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cass…; Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dall’incendio rogo con la cassa del locale; Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa; Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo con la cassa del locale - 07/01/2026. Crans-Montana, Jessica Moretti ai domiciliari con braccialetto: «Chiedo scusa alle vittime» - La procura di Sion ha richiesto al Tribunale delle misure coercitive l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Jessica Moretti, proprietaria con ... msn.com

