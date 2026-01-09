Crans-Montana Jacques Moretti fermato per la strage di Capodanno La moglie resta libera mentre si allarga l’inchiesta sulle responsabilità

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno, che ha causato 40 morti e oltre 110 feriti. La moglie di Moretti rimane libera. Questa misura rappresenta un passo importante nell'inchiesta, che continua ad approfondire le responsabilità e a sollevare questioni sulla sicurezza nei locali pubblici in Svizzera.

Il fermo di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove la notte di Capodanno un incendio ha provocato la morte di quaranta giovani e il ferimento di altri centosedici, segna la prima vera svolta in un caso che da dieci giorni scuote la Svizzera e l’Europa intera, sollevando domande sempre più urgenti sulla gestione della sicurezza nei locali pubblici e sul modo in cui le istituzioni elvetiche stanno affrontando il più grave disastro della loro storia recente. Mentre il titolare è stato trattenuto dagli inquirenti, la moglie, Jessica Moretti, resta per ora in libertà. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crans-Montana, Jacques Moretti fermato per la strage di Capodanno. La moglie resta libera mentre si allarga l’inchiesta sulle responsabilità Leggi anche: Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. Resta libera la moglie Leggi anche: Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta libera Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto…; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; La misteriosa scalata dei Moretti: dai guai in Corsica ai locali vip. Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- lapresse.it

