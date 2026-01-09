Crans-Montana ingresso con codice pin | la porta segreta dietro alla strage?

Indagini sulla tragedia al Le Constellation di Crans-Montana rivelano che un ingresso con codice PIN consentiva l’accesso libero, anche a minorenni dopo le 22, senza controlli. Mentre si svolgono le audizioni di testimoni e responsabili, questo dettaglio solleva interrogativi sulla sicurezza e le procedure adottate nel locale. Un approfondimento sulle circostanze e le implicazioni di questa porta segreta emerge nel contesto delle indagini sulla strage.

Mentre procedono le audizioni di centinaia di testimoni (sopravvissuti, soccorritori e responsabili sicurezza) nell’inchiesta sulla strage al Le Constellation (40 morti, 116 feriti), emerge un dettaglio choc: una porta laterale con codice pin permetteva l’ingresso libero nel locale, anche a minorenni dopo le 22, senza controlli. Questo accesso “segreto” avrebbe contribuito al sovraffollamento (ben oltre le 240 persone consentite), trasformando il seminterrato in una trappola mortale quando le scintille dalle bottiglie hanno incendiato il soffitto fonoassorbente. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45747089 Intanto dalle testimonianze filtrano altri elementi: un video mostrerebbe Jessica Moretti fuggire con ustioni lievi portando via la cassa; il figlio dei proprietari avrebbe sfondato una vetrata della veranda per favorire la fuga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

