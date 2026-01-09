Crans-Montana il post di Achille Lauro dopo la tragedia | Un dolore che sentiamo anche nostro

Achille Lauro ha espresso la propria vicinanza alle vittime dell’incendio che ha coinvolto il locale Le Constellation a Crans-Montana, commentando la tragedia attraverso le sue stories su Instagram. Con parole di solidarietà, il cantante ha condiviso un messaggio di dolore condiviso, sottolineando come questa perdita sia anche sentita da lui e dalla comunità. Un gesto che testimonia la vicinanza e il rispetto verso le persone colpite da questa tragedia.

Achille Lauro ha voluto ricordare le vittime del devastante incendio scoppiato nel locale Le Constellation di Crans-Montana, condividendo un messaggio di vicinanza nelle sue stories Instagram. Parole dedicate ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno affrontando "il dolore più grande", una sofferenza che – scrive l'artista – "va oltre le parole ed è troppo grande persino da immaginare". "Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare.

Crans-Montana, Achille Lauro: una sofferenza che tocca tutti. La sua “Perdutamente” cantata dalla mamma di Achille Barosi al funerale del figlio - Le note del brano sono risuonate alla fine dell’ultimo saluto al sedicenne milanese morto nell’esplosione in Svizzera. ilgiorno.it

Strage di Crans-Montana, Achille Barosi era riuscito a uscire salvo da La Constellation, ma «è tornato indietro per salvare una ragazza» - Gli amici sopravvissuti confermano: Achille si è guardato intorno e ha detto «vogli ... vanityfair.it

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Strage di #Crans_Montana , #Mattarella all’ospedale di Zurigo: l’Italia intera coinvolta x.com

