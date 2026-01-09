Crans-Montana il minuto di silenzio in sala stampa alla cerimonia di Martigny

Alle 14, in occasione della cerimonia di Martigny, si è osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio di Crans-Montana. Le campane delle chiese hanno suonato in tutta la Svizzera, e i luoghi di culto sono rimasti aperti per rispettare la memoria delle persone coinvolte. Questo gesto ha rappresentato un momento di riflessione condivisa a livello nazionale.

Alle 14 è scattato un minuto di silenzio per le vittime dell’ incendio di Crans-Montana. Le campane delle chiese hanno suonato in tutta la Svizzera e i luoghi di culto sono rimasti aperti. Il minuto di silenzio è stato comunicato anche nelle stazioni e sui treni tramite annunci. Ecco il momento osservato dai giornalisti in sala stampa a Martigny, dove si è svolta la cerimonia commemorativa delle vittime a cui ha preso parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, il minuto di silenzio in sala stampa alla cerimonia di Martigny Leggi anche: Strage di Crans Montana: cerimonia a Martigny con Mattarella e Macron. A Roma una messa: presenti Meloni e Schlein Leggi anche: Festa del Tricolore alla scuola Oberdan, con un minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Oggi nelle scuole un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana; Un minuto di silenzio in tutte le scuole per le vittime di Crans Montana; Disposto un minuto di silenzio per i giovani sportivi vittime della sciagura di Crans-Montana; Crans-Montana, sei studenti italiani tra i morti: il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole. La lettera di Valditara ai DS. Crans-Montana, il minuto di silenzio in sala stampa alla cerimonia di Martigny - (LaPresse) Alle 14 è scattato un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio di Crans- stream24.ilsole24ore.com

Crans-Montana, il minuto di silenzio davanti a Le Constellation - Montana è il giorno del lutto e dell'omaggio delle 40 vittime dell'incendio di Capodanno. quotidiano.net

Crans-Montana: minuto di silenzio per le vittime, suonano le campane delle chiese - Alle 14 è scattato un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio di Crans- msn.com

Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, ha parlato con i giornalisti. “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t - facebook.com facebook

È stato arrestato Jacques Moretti, uno dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.