Crans-Montana il buco nero dei video cancellati | l’inchiesta svizzera riparte dalle possibili prove sparite

L’inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana riprende con l’attenzione sulle prove video scomparse. La vicenda, che ha portato all’arresto di Jacques Moretti, coinvolge anche la perdita di registrazioni fondamentali. Questo deficit di prove rende più complesso ricostruire l’accaduto e chiarire le responsabilità. La situazione evidenzia le difficoltà di indagine in casi di grave evento, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Il cuore dell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana – che ha visto oggi l’arresto di Jacques Moretti, titolare del Costellation – non è più soltanto l ’incendio che ha ucciso 40 persone e ferito oltre cento giovani. È anche ciò che sarebbe successo dopo. Nelle ore immediatamente successive al rogo del locale in cui stavano festeggiando per lo più giovanissimi, secondo quanto denunciato dagli avvocati delle vittime, video, fotografie e contenuti digitali sarebbero stati cancellati o resi irraggiungibili. Un’azione che oggi rischia di pesare quanto le fiamme che hanno trasformato una notte di festa in una tragedia senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

