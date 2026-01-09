Crans-Montana i proprietari del Constellation sotto interrogatorio Autopsia sulle vittime italiane Il giorno del dolore a Martigny
A Martigny si è svolto il dolore per la tragedia di Crans-Montana, dove sei giovani italiani hanno perso la vita nell’incendio. I proprietari del Constellation sono stati convocati sotto interrogatorio, mentre sono in corso le autopsie sui corpi delle vittime per chiarire le cause dell’incidente. La comunità si stringe attorno alle famiglie, in attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini.
Roma, 9 gennaio 2026 – Sui corpi dei sei ragazzi italiani morti nell’ incendio di Crans-Montana saranno effettuate le autopsie. Lo ha stabilito la procura di Roma che ha aperto un fascicolo sulla strage. Una risposta indiretta della magistratura italiana all’appello delle famiglie che chiedono verità sui tragici fatti di Capodanno. Intanto la procura del Cantone Vallese sta interrogando in queste ore Jacques e Jessica Moretti i titolari del bar Le Constellation dove hanno perso la vita 40 giovanissimi e oltre 100 sono rimasti feriti. A Martigny, poco lontano da Crans-Montana, oggi si commemorano le vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
