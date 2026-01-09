A Martigny si è svolto il dolore per la tragedia di Crans-Montana, dove sei giovani italiani hanno perso la vita nell’incendio. I proprietari del Constellation sono stati convocati sotto interrogatorio, mentre sono in corso le autopsie sui corpi delle vittime per chiarire le cause dell’incidente. La comunità si stringe attorno alle famiglie, in attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini.

Roma, 9 gennaio 2026 – Sui corpi dei sei ragazzi italiani morti nell’ incendio di Crans-Montana saranno effettuate le autopsie. Lo ha stabilito la procura di Roma che ha aperto un fascicolo sulla strage. Una risposta indiretta della magistratura italiana all’appello delle famiglie che chiedono verità sui tragici fatti di Capodanno. Intanto la procura del Cantone Vallese sta interrogando in queste ore Jacques e Jessica Moretti i titolari del bar Le Constellation dove hanno perso la vita 40 giovanissimi e oltre 100 sono rimasti feriti. A Martigny, poco lontano da Crans-Montana, oggi si commemorano le vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, i proprietari del Constellation sotto interrogatorio. Autopsia sulle vittime italiane. Il giorno del dolore a Martigny

Leggi anche: Crans-Montana, perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati. Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane

Leggi anche: L'interrogatorio dei proprietari del Constellation di Crans-Montana: i video scomparsi dai social e l'ipotesi di fuga con la cassa di Jessica Maric nella notte dell'incendio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation.

Tragedia di Crans-Montana, i proprietari del Constellation sotto interrogatorio - Jacques e Jessica Moretti negli uffici della procura di Sion, sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo ... italiaoggi.it