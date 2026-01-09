Crans Montana i Moretti in tribunale | quella domanda e i presenti spiazzati

A Crans-Montana si è svolto questa mattina un momento decisivo nell’ambito dell’indagine sull’incendio di Capodanno al locale Le Constellation. I Moretti, coinvolti nel procedimento, sono stati chiamati in tribunale, suscitando sorpresa tra i presenti per una domanda inaspettata. L’evento rappresenta un passo importante nell’accertamento delle cause e delle responsabilità legate al rogo che ha colpito la località.

Questa mattina, poco prima dell'alba, si è consumato un passaggio cruciale nell'inchiesta sull'incendio che la notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana. I coniugi Jacques Moretti e Jessica Moretti, proprietari del bar teatro della strage, si sono presentati alla procura di Sion per essere interrogati per la prima volta in qualità di sospettati. Un arrivo avvenuto in un clima di forte attenzione mediatica, con decine di cronisti giunti da Svizzera, Italia e Francia. >> Marito e moglie trovati morti in casa, l'allarme e la scoperta choc dei carabinieri: cosa c'era là dentro La coppia, accompagnata dai propri tre avvocati, è giunta intorno alle 8 all'Ufficio centrale del pubblico ministero del Vallese.

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti dove hanno preso i soldi? Tutti i dubbi - Pagamenti in contanti e zero ipoteche: interrogativi sulla fortuna di Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per il rogo a Crans- quifinanza.it

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio: la notte della strage cancellarono dai social le foto "scomode" - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, l'accusa ai Moretti: "Hanno distrutto video e foto". Disposte autopsie su vittime italiane In corso nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, il nuovo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Monta x.com

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

