Crans-Montana governo e opposizione alla messa per le vittime a Roma L’omelia | Sono tutti figli nostri non accada più – Le foto
A Roma, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, si è tenuta una messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo e dell’opposizione, con un’omelia dedicata alla solidarietà e alla memoria collettiva. L’occasione ha voluto sottolineare l’importanza di ricordare e rispettare le vittime, affinché tragedie simili non si ripetano.
È stata celebrata nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, nel centro di Roma, la messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Alla funzione hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e numerosi esponenti del governo. Oltre al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, erano presenti anche i ministri Giancarlo Giorgetti, Guido Crosetto, Giuseppe Valditara, Alessandro Giuli e altri componenti dell’esecutivo. Tra i leader dell’opposizione hanno invece partecipato Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Mattarella chiede giustizia per le vittime di Crans-Montana, la cerimonia in Svizzera con Macron: «Non accada mai più» – Le foto
Leggi anche: Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittime di Crans Montana
Crans-Montana, Meloni invita Colle e leader a commemorare le vittime: “Italia unita nella tragedia”; Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittime di Crans…; Crans-Montana, una messa a Roma per le vittime: Meloni invita i ministri, le alte cariche e i leader dell'opposizione; Crans-Montana, Meloni al Niguarda per incontrare i familiari dei ragazzi feriti.
Crans Montana, a Roma la messa per le vittime della strage con Meloni, i ministri e i leader dell'opposizione - Crans Montana, a Roma la messa per le vittime della strage con Meloni, i ministri e i leader dell'opposizione La presidente del Consiglio Giorgia ... affaritaliani.it
Crans-Montana, governo e opposizione alla messa per le vittime a Roma. L’omelia: «Sono tutti figli nostri, non accada più» – Le foto - A celebrare la funzione è stato il cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina. open.online
A Roma la messa per le vittime di Crans-Montana con Meloni, i ministri e i leader dell'opposizione - Cardinale Reina nell'omelia: 'Tutti figli nostri, non accada più. ansa.it
Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio di sei ore e mezza, insieme alla moglie Jessica Moretti, davanti ai magistrati della procura di Sion. Il proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, - facebook.com facebook
Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore Le Constellation - Le parole della moglie x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.