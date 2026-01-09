Crans-Montana governo e opposizione alla messa per le vittime a Roma L’omelia | Sono tutti figli nostri non accada più – Le foto

A Roma, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, si è tenuta una messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo e dell’opposizione, con un’omelia dedicata alla solidarietà e alla memoria collettiva. L’occasione ha voluto sottolineare l’importanza di ricordare e rispettare le vittime, affinché tragedie simili non si ripetano.

È stata celebrata nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, nel centro di Roma, la messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Alla funzione hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e numerosi esponenti del governo. Oltre al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, erano presenti anche i ministri Giancarlo Giorgetti, Guido Crosetto, Giuseppe Valditara, Alessandro Giuli e altri componenti dell’esecutivo. Tra i leader dell’opposizione hanno invece partecipato Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Open.online

