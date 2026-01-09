Crans-Montana genitori Riccardo Minghetti | Arresto titolari è notizia positiva ma vero responsabile è Comune

I genitori di Riccardo Minghetti commentano con cautela l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale di Crans-Montana dove ha perso la vita il loro figlio. Pur considerandolo un passo positivo, sottolineano che la responsabilità principale resta nelle mani del Comune. La notizia arriva nel giorno del ricordo delle vittime e solleva interrogativi sulla gestione e la sicurezza dei locali pubblici nella zona.

" La notizia dell'arresto è già una cosa buona". Nel giorno del ricordo a Roma delle vittime del rogo di Crans Montana i genitori di Riccardo Minghetti, Carla e Massimo commentano la notizia appena arrivata dell'arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale dove ha trovato la morte loro figlio. "Non c'è stato rispetto per le vite umane e c'è bisogno di fare giustizia", spiega il papà di Riccardo mentre mamma Carla precisa: "Io sono più arrabbiata con il governo perché i delinquenti ci sono ovunque ma il governo deve fare i controlli e li la colpa è del Comune che non ha fatto i controlli e ora dobbiamo stare molto attenti perché la Procuratrice ha già fatto vari errori, ce lo confermano tanti amici avvocati che si stanno adoperando per aiutarci ".

Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi: chi erano le altre tre vittime italiane del rogo di Crans-Montana - È finita ogni speranza di ritrovare vivi Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi, gli ultimi tre italiani che risultavano dispersi dopo la strage di Capodanno avvenuta al ... leggo.it

Crans Montana, iniziata messa di suffragio con Meloni e autorità - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso dove sta ... notizie.tiscali.it

Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, ha parlato con i giornalisti. “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

