A Crans-Montana, una fonte di pelle altamente qualificata fornisce materiale per il trattamento delle grandi ustioni. Per quattro pazienti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, i chirurghi plastici hanno utilizzato circa 13.000 centimetri quadrati di pelle nel corso di una settimana, evidenziando l’importanza di questa risorsa nel percorso di cura e recupero.

Forse avrete sentito che, per 4 dei pazienti ustionati a Crans-Montana ricoverati a Milano, i chirurghi plastici dell’ospedale Niguarda in una settimana per hanno utilizzato all’incirca 13mila centimetri quadrati di pelle. Ma da dove arriva la pelle per curare le grandi ustioni e come procedono gli specialisti? “Esistono diverse banche di cute in Italia, strutture sanitarie pubbliche dislocate sul territorio nazionale che hanno il compito di conservare e distribuire i tessuti destinati al trapianto, certificandone l’idoneità e la sicurezza”, spiega a LaSalute di LaPresse Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica ASL3 Ospedale Villa Scassi Genova e probo viro della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (Sicpre). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana: da dove arriva la pelle per ‘curare’ le grandi ustioni

Leggi anche: Feriti Crans-Montana, “prossime settimane saranno una battaglia”: le tre tecniche per curare le ustioni

Leggi anche: Dal trapianto di pelle alla chirurgia rigenerativa: le tecniche per i curare i ragazzi ustionati al Crans-Montana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incendio Crans-Montana: al Niguarda usati 13mila cm² di pelle per quattro feriti; Crans-Montana, Niguarda: usati 13mila cmq di pelle per quattro pazienti; Crans-Montana, ospedale Niguarda: usati 13mila centimetri quadrati di pelle per quattro pazienti; Crans Montana, corsa contro il tempo al Niguarda: usati 13mila centimetri di pelle per quattro ustionati, ma tre restano critici.

I sopravvissuti di Crans-Montana al Niguarda: trapianto di pelle e procedure per i grandi ustionati - Il fuoco non brucia solo la pelle: resta negli odori, nei suoni, nei ricordi. ticinolive.ch