Crans-Montana cosa rischiano i coniugi Moretti secondo l’avvocato svizzero | Pene severe fino all'ergastolo

L’avvocato svizzero Donato Del Duca ha illustrato a Fanpage.it le potenziali conseguenze legali per i coniugi Moretti a Crans-Montana. Secondo l’esperto, le pene potrebbero essere severe, fino all’ergastolo, a seconda degli sviluppi delle indagini della Procura. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con decisioni che dipendono dagli esiti delle verifiche in corso.

A Fanpage.it l'avvocato svizzero Donato Del Duca spiega che i coniugi Moretti "rischiano ancora pene severe, fino all'ergastolo, dipende tutto dalle indagini della Procura".

