Crans-Montana coniugi Moretti la notte della strage tolsero dai social video delle serate e foto della ristrutturazione del locale

A Crans-Montana, i coniugi Moretti la notte della strage rimossero dai social video delle serate e foto della ristrutturazione del locale. Questi contenuti potrebbero aver avuto un ruolo nelle indagini, offrendo eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto. La loro eliminazione solleva dubbi sulle motivazioni e sulle informazioni disponibili in quel momento, evidenziando l’importanza di analizzare attentamente ogni dettaglio nelle indagini di eventi così complessi.

E proprio quei video e quelle foto sarebbero state sicuramente oggetto di indagine sulla strage di Crans-Montana. C'è il rischio di inquinamento delle prove Nuove accuse contro Jacques e Jessica Moretti, i due coniugi proprietari del bar Le Constellation, a Crans-Montana, dove è avvenuta la s.

Crans Montana, tutte le ombre di Jacques Moretti e la sua rapida ascesa - In attesa di essere nuovamente interrogati dalla procura vallese, sui coniugi Jacques e Jessica Moretti – titolari del Constellation di Crans- ilfattoquotidiano.it

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio. I titolari de Le Constellation indagati per omicidio e incendio colposo - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Strage di #Crans_Montana , #Mattarella all’ospedale di Zurigo: l’Italia intera coinvolta x.com

