Crans-Montana | Cardinale Reina Morti insopportabili si dovevano evitare

Il cardinale Baldassarre Reina ha sottolineato che le morti di Crans-Montana erano evitabili e rappresentano una perdita inaccettabile. Durante la commemorazione presso la Chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, Reina ha evidenziato l’importanza di prevenire tragedie simili in futuro. La partecipazione della presidente Meloni ha rafforzato il messaggio di solidarietà e attenzione verso le vittime di questa tragedia.

AGI - Le morti di Crans-Montana " non solo si potevano, ma si dovevano evitare ". Lo ha detto il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, nell'omelia alla messa di commemorazione delle vittime del rogo nel locale in Svizzera nella Chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, alla quale ha preso parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ci lasciamo guidare dalla pagina del Vangelo per cercare un aiuto per vivere cristianamente la morte di Giovanni, Achille, Emanuele, Chiara, Riccardo e Sofia; i nostri giovanissimi connazionali morti nella tragedia di Crans-Montana - ha aggiunto - Ci sentiamo vicini alle loro famiglie e li consideriamo parte delle nostre famiglie, in un dolore che patisce tutto il nostro Paese, facendoci sentire un'unica grande famiglia che soffre".

