Crans-Montana Cancellati video e foto la notte della strage | nuove accuse ai gestori del locale
Le indagini sulla tragica notte di Capodanno a Crans-Montana si approfondiscono, con nuove accuse rivolte ai gestori del locale Le Constellation. Si sospetta che siano stati cancellati video e foto dai social e dal sito, potenzialmente utili a chiarire le cause dell’incendio. La procura indaga sulla possibile volontà di nascondere elementi che evidenzierebbero carenze nei sistemi di sicurezza, contribuendo a ricostruire l’accaduto.
L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana si arricchisce di nuove accuse. Secondo uno dei legali delle famiglie delle vittime, nella notte dell’incendio sarebbero stati cancellati video e fotografie dai profili social e dal sito web del locale Le Constellation, materiale che avrebbe mostrato carenze nei sistemi di sicurezza. Oggi i gestori, Jacques Moretti e Jessica Moretti, vengono interrogati per la prima volta come indagati dagli inquirenti a Sion. Un dettaglio rivelato dal Corriere della Sera e che potrebbe complicare la posizione della coppia accusata di omicidio, lesioni e incendio colposo nell’indagine che riguarda il rogo costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
