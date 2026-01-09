Le indagini sulla tragica notte di Capodanno a Crans-Montana si approfondiscono, con nuove accuse rivolte ai gestori del locale Le Constellation. Si sospetta che siano stati cancellati video e foto dai social e dal sito, potenzialmente utili a chiarire le cause dell’incendio. La procura indaga sulla possibile volontà di nascondere elementi che evidenzierebbero carenze nei sistemi di sicurezza, contribuendo a ricostruire l’accaduto.

L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana si arricchisce di nuove accuse. Secondo uno dei legali delle famiglie delle vittime, nella notte dell’incendio sarebbero stati cancellati video e fotografie dai profili social e dal sito web del locale Le Constellation, materiale che avrebbe mostrato carenze nei sistemi di sicurezza. Oggi i gestori, Jacques Moretti e Jessica Moretti, vengono interrogati per la prima volta come indagati dagli inquirenti a Sion. Un dettaglio rivelato dal Corriere della Sera e che potrebbe complicare la posizione della coppia accusata di omicidio, lesioni e incendio colposo nell’indagine che riguarda il rogo costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, "Cancellati video e foto la notte della strage": nuove accuse ai gestori del locale

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, nuove immagini dalle telecamere: cosa emerge sui gestori del locale

Leggi anche: Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuse

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, nuove accuse a Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage cancellarono video e foto dai profili del locale»; Cras-Montana, le salme trasportate fuori dal locale; Crans-Montana, Niguarda: Abbiamo visto fiducia, non disperazione; Il fuoco, le urla, il terrore: il video dell’esplosione a Crans.

Crans-Montana, nuove accuse a Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage cancellarono video e foto dai profili del locale» - Per il momento, non sono stati arrestati e non hanno subito neppure il sequestro dei beni ... msn.com