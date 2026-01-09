Crans-Montana arrestato Jacques Moretti | ‘Pericolo di fuga’ moglie in lacrime | ‘Sento il peso di questa colpa’
La Procura del Vallese ha arrestato Jacques Moretti, proprietario di Le Constellation a Crans-Montana, nell’ambito dell’indagine sulla tragica notte di Capodanno, in cui 40 persone hanno perso la vita. L’arresto, motivato dal rischio di fuga, è stato accompagnato da emozioni intense, con la moglie di Moretti in lacrime. Questa decisione segna una svolta importante nel procedimento giudiziario sulla tragedia che ha colpito la comunità locale.
Arrestato il proprietario de Le Constellation: la decisione della Procura del Vallese. Svolta giudiziaria nell’inchiesta sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana, il locale in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone. Al termine di un lungo interrogatorio, la procuratrice Catherine Seppey ha disposto l’ arresto di Jacques Moretti, ritenendo sussistenti il rischio di fuga e il possibile inquinamento delle prove. Inizialmente la Procura aveva sostenuto che non sussisteva questo rischio. La notizia è stata anticipata dall’emittente romanda Léman Bleu e successivamente confermata da BFMTV e dal quotidiano 24heures. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; La misteriosa scalata dei Moretti: dai guai in Corsica ai locali vip; Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati.
