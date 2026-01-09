Crans-Montana arrestato il titolare La moglie ai domiciliari

Sono in corso approfondite indagini a Crans-Montana dopo l’incendio che ha causato la morte di 40 giovani. Il titolare del locale è stato arrestato, mentre la moglie è stata posta agli arresti domiciliari. Le autorità stanno esaminando attentamente le misure di sicurezza adottate nella struttura per chiarire le cause dell’incidente e prevenire futuri episodi simili.

Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation - La moglie in lacrime dopo l'interrogatorio: "Penso alle vittime, chiedo scusa, non avremmo mai potuto immaginare questa tragedia" ... tpi.it

Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: il titolare del Constellation. La moglie Jessica ai domiciliari con braccialetto - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Ho partecipato alla messa in memoria delle vittime di Crans-Montana, un momento solenne di raccoglimento e preghiera, per condividere il dolore dei familiari e rinnovare un pensiero di vicinanza e rispetto. x.com

Crans-Montana, la cameriera morta tra le fiamme perché ha trovato l'uscita di sicurezza bloccata. La famiglia: «Quante vittime per questo errore». Cyane aveva 24 anni - facebook.com facebook

