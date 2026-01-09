Crans-Montana arrestato il titolare La moglie ai domiciliari
Sono in corso approfondite indagini a Crans-Montana dopo l’incendio che ha causato la morte di 40 giovani. Il titolare del locale è stato arrestato, mentre la moglie è stata posta agli arresti domiciliari. Le autorità stanno esaminando attentamente le misure di sicurezza adottate nella struttura per chiarire le cause dell’incidente e prevenire futuri episodi simili.
Continuano le indagini sulla tragedia che è costata la vita a 40 ragazzi. Sotto esame la sicurezza del locale distrutto dalle fiamme. Arrestato il titolare, ascoltato dai giudici insieme alla moglie, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Crans Montana, Jacques Moretti arrestato e la moglie ai domiciliari con braccialetto elettronico: “C’è rischio fuga”
Leggi anche: Crans-Montana, la svolta nelle indagini: arrestato Jacques Moretti, la moglie Jessica ai domiciliari. Le proprietà, il lusso e le vecchie condanne
Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti: per la procura c'è rischio di fuga; Crans-Montana: c'è un giudice a Sion! Arrestato il titolare della discoteca della tragedia.
Crans Montana, Tajani: in Italia titolare sarebbe stato arrestato subito - L'arresto del titolare del bar Le Constellation a Crans Montana è il primo atto di giustizia? quotidiano.net
Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation - La moglie in lacrime dopo l'interrogatorio: "Penso alle vittime, chiedo scusa, non avremmo mai potuto immaginare questa tragedia" ... tpi.it
Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: il titolare del Constellation. La moglie Jessica ai domiciliari con braccialetto - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it
Crans-Montana, arrestato il titolare. La moglie ai domiciliari
Ho partecipato alla messa in memoria delle vittime di Crans-Montana, un momento solenne di raccoglimento e preghiera, per condividere il dolore dei familiari e rinnovare un pensiero di vicinanza e rispetto. x.com
Crans-Montana, la cameriera morta tra le fiamme perché ha trovato l'uscita di sicurezza bloccata. La famiglia: «Quante vittime per questo errore». Cyane aveva 24 anni - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.