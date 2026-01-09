Crans Montana arrestato il titolare del Constallation

A Crans-Montana, il titolare del locale “Le Constellation”, Jacques Moretti, è stato arrestato. La notizia riguarda una vicenda che coinvolge anche la sua collaboratrice Jessica, sua moglie. L’arresto si inserisce in un contesto di indagini in corso, senza ulteriori dettagli al momento. La gestione del locale e le eventuali implicazioni saranno oggetto di approfondimenti nelle prossime settimane.

Jacques Moretti, titolare insieme alla moglie Jessica del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, è stato arrestato. L’arresto è stato disposto in via cautelare dalla procuratrice di Sion Catherine Seppey al termine di un interrogatorio durato quasi sette ore sull’ incendio nel locale che nella notte di capodanno ha provocato la morte di 40 persone. L’arresto dovrà essere convalidato dal giudice dei provvedimenti coercitivi entro le prossime 48 ore. Secondo alcuni media svizzeri, la Procura avrebbe chiesto una misura cautelare anche per la moglie: il braccialetto elettronico e l’obbligo di firma presso le forze dell’ordine da rispettare ogni tre giorni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ Leggi anche: Crans Montana, i media: ‘Il titolare del bar fu arrestato per sfruttamento prostituzione e frode’ Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; “Chiederò l’arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma non accadrà; Crans-Montana: c'è un giudice a Sion! Arrestato il titolare della discoteca della tragedia; Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti. Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation - La moglie in lacrime dopo l'interrogatorio: "Penso alle vittime, chiedo scusa, non avremmo mai potuto immaginare questa tragedia" ... tpi.it

