Crans-Montana arrestato il gestore Moretti Spuntano nuove accuse | Cancellati video della strage

A Crans-Montana, in Svizzera, il gestore del locale Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato dopo un interrogatorio presso la procura di Sion. Sul suo conto emergono nuove accuse, tra cui la presunta cancellazione di video relativi alla tragedia della notte di Capodanno, in cui sono rimasti coinvolti numerosi minorenni.

Dopo l'interrogatorio in procura a Sion, in Svizzera, è stato arrestato il gestore del locale Le Constellation Jacques Moretti, a Crans-Montana, andato a fuoco la notte di Capodanno e provocando una strage di ragazzini. La moglie Jessica Moretti è a piede libero. Sébastien Fanti, avvocato dei familiari delle vittime, ha affermato all'emittente pubblica svizzera Rts, di rammaricarsi per il fatto che le autorità abbiano permesso loro di rimanere liberi. L'avvocato ha paventato il pericolo che potessero inquinare le prove, o fuggire viste le loro ingenti disponibilità economiche. "Avrebbero dovuto essere arrestati immediatamente in modo che tutte le prove potessero essere raccolte e aggiunte al fascicolo", ha detto Fanti, "è stato un errore colossale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

